У Дніпропетровській області залишаються знеструмленими 23 населених пункти

Знеструмлення сталося в результаті негоди
У Дніпропетровській області станом на ранок, 3 липня, залишаються знеструмленими 23 населених пункти. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.
"В результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 23 населених пункти у Дніпропетровській області", - говориться в повідомленні.
Зазначимо, раніше синоптики опублікували прогноз на 2 липня. Так, згідно з інформацією Укргідрометцентру, очікуються зливові дощі в 14 регіонах України.
Також повідомлялося, що під загрозою повторного затоплення можуть опинитися мешканці західних регіонів України.
Нагадаємо, вчора, 2 липня, були знеструмлені 42 населених пункти в 2 областях.
ліквідація наслідків негоди вчора, 1 червня, тривала у Львівській області. Так, в с. Зарічне Стрийського р-на залишалися підтопленими 3 присадибних ділянки та 3 підвали житлових будинків.