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У Дніпропетровській області залишаються знеструмленими 23 населених пункти

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 08:45
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Знеструмлення сталося в результаті негоди

У Дніпропетровській області станом на ранок, 3 липня, залишаються знеструмленими 23 населених пункти. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

"В результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 23 населених пункти у Дніпропетровській області", - говориться в повідомленні.

Зазначимо, раніше синоптики опублікували прогноз на 2 липня. Так, згідно з інформацією Укргідрометцентру, очікуються зливові дощі в 14 регіонах України.

Також повідомлялося, що під загрозою повторного затоплення можуть опинитися мешканці західних регіонів України.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, були знеструмлені 42 населених пункти в 2 областях.

ліквідація наслідків негоди вчора, 1 червня, тривала у Львівській області. Так, в с. Зарічне Стрийського р-на залишалися підтопленими 3 присадибних ділянки та 3 підвали житлових будинків.

Погода в Україні: завтра на півночі очікується невеликий дощ, температура до +28 У Львівській області триває ліквідація наслідків негоди
Теги публікації: Гідрометцентр, ветер, ливень, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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