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Интервью

Во Львовской области продолжается ликвидация последствий непогоды

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 08:42
Фото: ГСЧС (dsns.gov.ua)
Фото: ГСЧС (dsns.gov.ua)

Остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвалы жилых домов

В с. Заречное Стрыйского р-на (Львовская область) остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвалы жилых домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"К ликвидации последствий ненастья от ГСЧС привлекалось 80 ед. тех. и 236 чел. о/с, откачано свыше 12 тыс. 700 м3 воды (за сутки привлекалось 15 ед. тех. и 54 чел. о/с, откачано 3 тыс. 400 м3 воды)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды.

Сейчас погодные условия стабилизировались.

Напомним, ранее сообщалось, что всего в 4 районах Львовской области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения.

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Теги публикации: Львов, Гидрометцентр, подтопление, Львовская область, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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