В Днепропетровской области осталось достроить 29 км новой трассы на Киев

"Новая дорога на Киев: строительство продолжается. Мост через канал Днепр-Донбасс почти готов. На нем устанавливаем дорожные знаки. Осталось достроить последний участок дороги - в 29,5 км", - отметил Резниченко.

Глава ОГА напомнил, что так называемая решетиловская трасса - один из самых масштабных проектов программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трассу строят "с нуля". Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов. Она будет простираться на 138,4 км и соединит качественным автодорогой Днепр и Киев. В результате время поездки из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов.