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В Днепропетровской области осталось достроить 29 км новой трассы на Киев

Автор: Наталия Гурковская

В ходе сооружения новой трассы Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" в Днепропетровской области осталось достроить последний участок дороги – длиной в 29,5 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Новая дорога на Киев: строительство продолжается. Мост через канал Днепр-Донбасс почти готов. На нем устанавливаем дорожные знаки. Осталось достроить последний участок дороги - в 29,5 км", - отметил Резниченко.

Глава ОГА напомнил, что так называемая решетиловская трасса - один из самых масштабных проектов программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трассу строят "с нуля". Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов. Она будет простираться на 138,4 км и соединит качественным автодорогой Днепр и Киев. В результате время поездки из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что у Днепра впервые появится объездная дорога, которую тоже строят "с нуля". Новая дорога соединит запорожскую трассу с Южным мостом и направит транзитный транспорт мимо города.

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