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У Дніпропетровській області залишилось добудувати 29 км нової траси на Київ

Автор: Наталія Гурковська

При спорудженні нової траси Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" у Дніпропетровській області залишилось добудувати останню ділянку дороги - довжиною у 29,5 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка у Facebook.

"Нова дорога на Київ: будівництво триває. Міст через канал Дніпро-Донбас майже готовий. На ньому встановлюємо дорожні знаки. Лишилося добудувати останню ділянку дороги - в 29,5 км", - зазначив Резніченко.

Голова ОДА нагадав, що так звана решетилівська траса - один із наймасштабніших проєктів програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Трасу будують "з нуля". Нова дорога проходитиме в обхід населених пунктів на зразок європейських автобанів. Вона простягатиметься на 138,4 км і з’єднає якісним автошляхом Дніпро та Київ. В результаті час поїздки із Дніпра до Києва скоротиться із 8 до 5-6 годин.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпра вперше з’явиться об’їзна дорога, яку теж будують "з нуля". Нова дорога з’єднає запорізьку трасу з Південним мостом і направить транзитний транспорт повз місто.

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Велике будівництво