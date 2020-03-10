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В Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер чоловік

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 16:46
В Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер чоловік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік не був вакцинований від грипу

В Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер 26-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами завідувача вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олени Кузьменко, від грипу в лікарні помер 26-річний житель Верхньодніпровська.

При цьому вона зазначила, що дослідження обласної вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру МОЗ підтвердили у чоловіка вірус грипу А (H1N1) пандемічний.

Наголошується, що чоловік не був вакциновано від грипу.

Нагадаємо, у Львові від ускладнень грипу помер 30-річний чоловік. Він захворів ще 17 лютого, проте до лікаря звернувся лише 21 лютого.

Крім того, у Львівській області за тиждень від грипу померли двоє людей. Жертвами стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

Додамо, що в Кіровоградській області було зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Крім того, в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії.

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