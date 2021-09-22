В Днепропетровской области медик продавал поддельные COVID-сертификаты

В Днепропетровской области медработница продавала поддельные COVID-сертификаты. За псевдовакцинацию заказчики платили около 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины .

"Медработница совместно со знакомым изготавливали международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заказчиков, которые не желали проходить такую ​​процедуру", - говорится в сообщении.

Медработница и ее сообщник рекламировала свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров.

"Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЕСЗ", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются заказчики, которые воспользовались услугами мошенников.

"По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и черновые записи", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам.