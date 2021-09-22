У Дніпропетровській області медик продавав підроблені COVID-сертифікати

У Дніпропетровській області медпрацівниця продавала підроблені COVID-сертифікати. За псевдовакцинацію замовники платили близько 6 тисяч гривень.

"Медпрацівниця спільно зі знайомим виготовляли міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру", - йдеться в повідомленні.

Медпрацівниця і її спільник рекламувала свої послуги в групових чатах декількох месенджерів.

"Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням до бази даних електронної системи охорони здоров'я (ЄСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували covid-сертифікат без внесення даних до ЄСОЗ", - йдеться в повідомленні.

Зараз встановлюються замовники, які скористалися послугами шахраїв.

"За місцем роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та чорнові записи", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам.