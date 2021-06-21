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В Днепропетровской области масштабное ДТП с микроавтобусом: двое погибших и восемь раненых

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Понедельник 21 июня 2021 12:18
В Днепропетровской области масштабное ДТП с микроавтобусом: двое погибших и восемь раненых Фото: в ДТП в Днепропетровской области погибли два человека (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: РБК-Украина

Вблизи пгт Покровск Никопольского района утром произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека и восемь человек получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также шесть пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Водитель автомобиля "ВАЗ" задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Погибли двое украинцев.

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ДТП Днепропетровская область
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