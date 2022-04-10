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В Днепропетровской области из-за кассетного снаряда подорвался гражданский

Фото: в Днепропетровской области из-за кассетного снаряда подорвался гражданский (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Синельниковском районе Днепропетровской области погиб гражданский. Мужчина подобрал в руки кассетный снаряд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

По словам главы Днепропетровской ОГА, гражданский погиб из-за того, что подобрал в руки кассетный боеприпас.

Резниченко добавил, что это уже четвертая смерть в области из-за таких снарядов.

"Я уже просил и еще раз прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой. Это опасно. Позовите специалистов, и они помогут", - пишет Резниченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре. Инфраструктура рядом с аэродромом тоже выведена из строя. Известно о пострадавших.

Война России против Украины длится сорок шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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УкраинаДнепропетровская область