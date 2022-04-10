В Дніпропетровській області через касетний снаряд підірвався цивільний

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

За словами голови Дніпропетровської ОДА, цивільний загинув через те, що підібрав у руки касетний боєприпас.

Резніченко додав, що це вже четверта смерть в області через такі снаряди.

"Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть", - пише Резніченко.