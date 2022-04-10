В Дніпропетровській області через касетний снаряд підірвався цивільний

В Синельниківському районі Дніпропетровської області загинув цивільний. Чоловік підібрав у руки касетний снаряд.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
За словами голови Дніпропетровської ОДА, цивільний загинув через те, що підібрав у руки касетний боєприпас.
Резніченко додав, що це вже четверта смерть в області через такі снаряди.
"Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть", - пише Резніченко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли аеропорт у Дніпрі. Інфраструктура поруч із летовищем теж виведена з ладу. Відомо про постраждалих.
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