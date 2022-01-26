В Днепропетровской области капитально обновляют лицей, в котором уже протекала крыша

"Для самых маленьких жителей региона возводим "с нуля" и капитально ремонтируем детские садики. Для учащихся - реконструируем школы, опорные лицеи и гимназии. Как в городах, так и в небольших деревнях. В настоящее время кипит работа в Лиховке. Там осовремениваем почти полувековой лицей", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Строители выполнили уже половину запланированных работ. В частности, финишировали работы на втором этаже, обновили коридоры и учебные классы. В настоящее время идет внутренняя отделка на первом.

Также началась модернизация пищеблока. Для поваров там установят современное оборудование: электрические картофелечистки, мясорубки, специальные линии выдачи блюд с функцией подогрева - тепловые мармиты.

"А еще мы завершаем реконструкцию спортивного зала. Там будет специальный профессиональный линолеум, оборудование для волейбола и баскетбола. Обустроим хорошее освещение", - рассказал представитель подрядной организации Станислав Голота.

Ремонта корпус лицея не знал почти полвека. Ученики и учителя каждый раз со страхом ждали дождя, ведь из-за этого протекала крыша и было прохладно.

Лиховский лицей - один из главных в громаде. Из шести отдаленных деревень детей подвозят школьными автобусами, некоторых за 28 км.