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В Днепропетровской области впервые за 40 лет ремонтируют опорный лицей

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Днепр, Среда 19 января 2022 14:26
В Днепропетровской области впервые за 40 лет ремонтируют опорный лицей Фото: в Днепропетровской области ремонтируют опорный лицей (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В пгт Божедаровка Днепропетровской области стартовала реконструкция опорного лицея, которая проводится там впервые за 40 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"В 2021-м обновили 6 школ в разных уголках региона. В этом году продолжаем модернизировать учебные заведения. Приводим к современным стандартам и Божедаровский опорный лицей. Там в разгаре - внутренние работы", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Глобальные изменения в Божедаревском опорном лицее проходят в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Благодаря президенту и его программе будет современный ремонт в европейском стиле. Аккуратные кабинеты с новым оборудованием и гармонично подобранной цветовой гаммой. Всё будет сделано с душой. В таких условиях и дети будут лучше учиться", - рассказал глава Божедаровской громады Владимир Дерко.

Подрядчики уже обшили стены гипсокартоном. Сейчас завершают шпатлевку, монтируют электричество, пожарную сигнализацию, вентиляцию. В каждом классе сделают цветную стену возле доски, в тон подберут и дверь.

Здание лицея станет безбарьерным: обустроят крыльца с пандусами, лифт, в кабинетах не будет порогов.

Также приводят в порядок спортивный зал, а рядом с учебным корпусом осовременивают одноэтажку, где обустраивают жилье для учителей и комнаты детских кружков.

В Божедаровском опорном лицее - более 400 учеников.

Ранее сообщалось, что в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" для школьников строят целый спорткомплекс со стадионом.

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