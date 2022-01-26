У Дніпропетровській області капітально оновлюють ліцей, в якому вже протікав дах

"Для найменших жителів регіону зводимо "з нуля" і капітально ремонтуємо дитячі садочки. Для учнів - реконструюємо школи, опорні ліцеї та гімназії. Як у містах, так і в невеликих селах. Нині кипить робота у Лихівці. Там осучаснюємо майже півстолітній ліцей", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Будівельники виконали уже половину запланованих робіт. Зокрема, фінішували роботи на другому поверсі, там оновили коридори і навчальні класи. Нині триває внутрішнє оздоблення на першому.

Також почалася модернізація харчоблоку. Для кухарів там встановлять сучасне обладнання: електричні картоплечистки, м’ясорубки, спеціальні лінії видачі страв із функцією підігріву - теплові марміти.

"А ще ми завершуємо реконструкцію спортивної зали. Там буде спеціальний професійний лінолеум, обладнання для волейболу та баскетболу. Облаштуємо гарне освітлення", - розповів представник підрядної організації Станіслав Голота.

Ремонту корпус ліцею не знав майже пів століття. Учні та вчителі щоразу із острахом чекали дощу, адже від цього протікав дах і було прохолодно.

Лихівський ліцей - один з головних у громаді. З шести віддалених сіл дітей підвозять шкільними автобусами, деяких аж за 28 км.