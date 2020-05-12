У Дніпропетровській області головлікаря звільнили за самовільну виписку 15 пацієнтів з COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Кривому Розі усунули від роботи головного лікаря 4-ої міської лікарні

У Кривому Розі головного лікаря звільнили за самовільну виписку 15 пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією директора департаменту охорони здоров’я міськради Костянтина Мурашка, 21 пацієнт та шестеро медпрацівників установи перебували на самоізоляції в будівлі лікарні як такі, що контактували з хворою жінкою.

"У всіх них взяли аналізи. П’ятнадцятеро з них були виписані на амбулаторне лікування, попри те, що на той момент вже пройшли результати ПЛР-тестів з підтвердженим COVID-19", - говорить Мурашка.

Він наголошує, що дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією.

"Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка на даний час туди переведена", - додав він.

Нагадаємо, коронавірусом захворів віце-мер Кременчука. Повідомляється, що коронавірус був виявлений у Кравченка 9 травня. З того часу він перебував на самоізоляції будинку. На даний момент визначається коло контактних осіб, які також будуть відправлені на самоізоляцію.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в Україні виявили 375 нових випадків коронавіруса. Таким чином у країні другий день поспіль скорочується динаміка поширення COVID-19. Загальна кількість перевищила 16 тисяч чоловік.