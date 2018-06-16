У Дніпропетровській області фура впала з моста на залізничні колії

В результаті інциденту постраждав водій вантажівки

У Дніпропетровській області під Новомосковськом фура впала з моста на залізничні колії. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що вчора ввечері водій вантажного автомобіля IVECO не впорався з керуванням, в результаті чого фура впала з автомобільного мосту на залізничні колії перегону Самаровка-Новомосковськ. ДТП призвела до затримки в русі залізничного транспорту, водія з травмами госпіталізували до лікарні Новомосковська.

Також повідомляється, що рятувальники відбуксирували вантажівку з колій.

Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Перемоги зіткнулися 6 автомобілів.