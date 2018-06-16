Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Дніпропетровській області фура впала з моста на залізничні колії

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 11:09
Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)
Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)

В результаті інциденту постраждав водій вантажівки

У Дніпропетровській області під Новомосковськом фура впала з моста на залізничні колії. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що вчора ввечері водій вантажного автомобіля IVECO не впорався з керуванням, в результаті чого фура впала з автомобільного мосту на залізничні колії перегону Самаровка-Новомосковськ. ДТП призвела до затримки в русі залізничного транспорту, водія з травмами госпіталізували до лікарні Новомосковська.

Також повідомляється, що рятувальники відбуксирували вантажівку з колій.

Фото: ДТП у Дніпропетровській області (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Перемоги зіткнулися 6 автомобілів.

 

На Волині в ДТП потрапив мікроавтобус, шестеро постраждалих
Теги публікації: Дніпро, ДТП, железная дорога, фуры  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся