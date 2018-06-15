В Киеве на проспекте Победы столкнулись 6 автомобилей

Относительно пострадавших, пока известно о женщине с Mercedes, которую госпитализировали в тяжелом состоянии , и водителе грузовика

В Киеве масштабная авария, которая произошла на проспекте Победы в пятницу, 15 июня, парализовала выезд из столицы - столкнулись сразу 6 автомобилей. Об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.

"Около 19:30, на проспекте Победы произошла масштабная авария с участием сразу 6 автомобилей: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовика DAF. Пока доподлинно неизвестно как именно произошла авария, но без пострадавших не обошлось", - говорится в сообщении.

Как рассказал водитель Renault, скорее всего, водитель грузового авто не справился с управлением и начал крушить машины.

Что касается пострадавших, на данный момент известно лишь о женщине с Mercedes, которую госпитализировали в тяжелом состоянии и водителе грузовика, которому помощь оказали на месте ДТП.

"Для проезда осталась одна полоса, неравнодушные регулируют и помогают водителям других авто безаварийно проехать этот участок пути", - указано в сообщении.

Масштабна аварія на проспекті Перемоги паралізувала виїзд з Києва у п`ятницю Відео:... Опубліковано Киев Оперативный 15 червня 2018 р.

Напомним, в пятницу, 15 июня, в городе Горохов Волынской области на улице Львовской столкнулись Renault Duster и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего пострадали шесть пассажиров микроавтобуса