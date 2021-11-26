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В Днепропетровской области автомобиль сбил четырех пешеходов. Есть погибшие

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Пятница 26 ноября 2021 20:26
В Днепропетровской области автомобиль сбил четырех пешеходов. Есть погибшие Фото: в Днепропетровской области автомобиль сбил четырех пешеходов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области в городе Каменское произошло смертельное ДТП. Водитель сбил четырех пешеходов, среди которых был 3-летний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщение о ДТП поступило в 17:20.

"По предварительной информации водитель автомобиля "ЗАЗ 1102", 1971 года рождения, совершил наезд на четырех пешеходов, которые находились в районе разделительной полосы автодороги", - пишет пресс-служба.

Среди пешеходов были две женщины и два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла одна из женщин. Через некоторое время в больнице скончался 3-летний мальчик. 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину также госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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ДТП Днепропетровская область
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