В Днепропетровской области 7 человек отравились угарным газом

Иллюстративное фото (УНИАН)

Среди пострадавших четверо детей

В Днепропетровской области в результате отравления угарным газом госпитализированы семь человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Днепропетровской области в Facebook.

Как сообщается, событие произошло сегодня утром, 11 января, в с. Рудки Царичанского района в частном доме.

"В результате отравления угарным газом в больницу доставлены 7 человек, среди которых 4 детей (двое 2004, 2007 и 2012 годов рождения)", - говорится в сообщении.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бориславе (Львовская область) полиция устанавливает обстоятельства отравления 5 детей, которые отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожской области трое детей умерли от отравления угарным газом. Полиция открыла уголовное производство. Полиция квалифицировала дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.