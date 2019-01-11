У Дніпропетровській області 7 осіб отруїлися чадним газом

Ілюстративне фото (УНІАН)

Серед постраждалих четверо дітей

У Дніпропетровській області внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано сім осіб, серед яких четверо дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Дніпропетровської області у Facebook.

Як повідомляється, подія сталася сьогодні вранці, 11 січня, в с. Рудки Царичанського району у приватному будинку.

"Внаслідок отруєння чадним газом до лікарні доставлено 7 осіб, серед яких 4 дітей (двоє 2004, 2007 та 2012 років народження)", - йдеться у повідомленні.

Наразі за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бориславі (Львівська область) поліція встановлює обставини отруєння 5 дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів у селищі Східниця.

Крім того, повідомлялося, що у Запорізькій області троє дітей померли від отруєння чадним газом. Поліція відкрила кримінальне провадження. Поліція кваліфікувала справу за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.