В Днепропетровской области 12-летний ребенок подорвался на кассетном боеприпасе

"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала...",- написал Резниченко.

По словам главы ОВА, это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов.

"Призываю! Прошу! Пожалуйста, не трогайте взрывчатку, остающуюся после вражеских атак. Увидели подозрительный предмет - зовите спасателей или полицию", - призвал Резниченко.

Напомним, по состоянию на 8 мая от российской агрессии в Украине погибли двое детей, еще трое получили ранения. Всего с начала войны пострадали 638 детей - 225 погибли и 413 были ранены.

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