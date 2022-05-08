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У Дніпропетровській області 12-річна дитина підірвалась на касетному боєприпасі

Фото: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс її додому, після чого сталася детонація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Telegram.

"Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала...", - написав Резніченко.

За словами голови ОВА, це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси.

"Закликаю! Прошу! Будь ласка, не чіпайте вибухівку, що лишається після ворожих атак. Побачили підозрілий предмет - кличте рятувальників або поліцію", - закликав Резніченко.

Нагадаємо, станом на 8 травня від російської агресії в Україні загинули двоє дітей, ще троє отримали поранення. Всього з початку війни постраждали 638 дітей - 225 загинуло та 413 було поранено.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України