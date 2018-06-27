В Днепропетровской обл. злоумышленники через соцсети готовили массовые беспорядки в День Конституции

По данному факту открыто уголовное производство

В Днепропетровской области злоумышленники через соцсети готовили массовые беспорядки в День Конституции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые в запрещенных российских социальных сетях провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жители Днепра и Желтых Вод по заданию спецслужб РФ распространяли в соцсетях материалы, которые адаптированы именно для жителей региона.

В частности, в течение последнего месяца злоумышленники планировали массовые беспорядки и нарушения общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность двух жителей Днепропетровщины, которые в запрещенных российских... Опубликовано Служба безопасности Украины Вторник, 26 июня 2018 г.

"Среди материалов также обнаружены "обвинения" подразделений объединенных сил в провокациях обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и ложные "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственные изменения конституционного строя нашего государства.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила пророссийских администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях.