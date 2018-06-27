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У Дніпропетровській обл. зловмисники через соцмережі готували масові заворушення у День Конституції

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 11:30
Фото: зловмисники поширювали у соцмережах заклики до заворушень (ssu.gov.ua)
Фото: зловмисники поширювали у соцмережах заклики до заворушень (ssu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Дніпропетровській області зловмисники через соцмережі готували масові заворушення у День Конституції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох мешканців Дніпропетровської області, які у заборонених російських соціальних мережах провокували інтернет-користувачів до масових заворушень у День Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мешканці Дніпра та Жовтих Вод за завданням спецслужб РФ поширювали у соцмережах матеріали, які адаптували саме для мешканців регіону.

Зокрема, протягом останнього місяця зловмисники планували масові заворушення та порушення громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України.

 

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох мешканців Дніпропетровщини, які у заборонених російських...

Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 26 червня 2018 р.

"Серед матеріалів також виявлені "звинувачення" підрозділів об’єднаних сил у провокаціях обстрілів на території окремих районів Донецької й Луганської областей та неправдиві "довідки" прибічників терористів із значно завищеними втратами Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зловмисники агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила проросійських адміністраторів антиукраїнських угруповань в соцмережах.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Днепропетровская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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