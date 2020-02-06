В Днепропетровской обл. из-за снегопадов отключен свет, на дорогах пробки

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ua)

Спасатели помогают водителям на дорогах

В Днепропетровской области в результате осложнения погодных условий в виде снега и метели произошло отключение электроснабжения, на Криворожском шоссе образовался затор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что без электроснабжения остались восемь населенных пунктов - всего 5 637 абонентов. Аварийными бригадами электроснабжающей компании организованы восстановительные работы.

По информации ГП "Днепропетровский облавтодор" на автодорогу области работает 55 единиц техники, 55 человек.

Задержки движения транспорта нет, кроме пробки на трассе М-04 в районе Краснополья.

В 19:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на Криворожском шоссе Чечелевского района образовалась пробка. Прибыв на место происшествия спасатели с помощью троса изъяли 15 единиц техники в которых находилось 32 мужчины и отбуксировано на безопасный участок дороги.

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ru)

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за непогоды 31 населенный пункт остался без электроэнергии.

РБК-Украина писало, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.