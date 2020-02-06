ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепропетровской обл. из-за снегопадов отключен свет, на дорогах пробки

Новости » Общество     06.02.2020 - 01:22
В Днепропетровской обл. из-за снегопадов отключен свет, на дорогах пробки
Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ua)

Спасатели помогают водителям на дорогах

В Днепропетровской области в результате осложнения погодных условий в виде снега и метели произошло отключение электроснабжения, на Криворожском шоссе образовался затор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что без электроснабжения остались восемь населенных пунктов - всего 5 637 абонентов. Аварийными бригадами электроснабжающей компании организованы восстановительные работы.

По информации ГП "Днепропетровский облавтодор" на автодорогу области работает 55 единиц техники, 55 человек.

Задержки движения транспорта нет, кроме пробки на трассе М-04 в районе Краснополья.

В 19:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на Криворожском шоссе Чечелевского района образовалась пробка. Прибыв на место происшествия спасатели с помощью троса изъяли 15 единиц техники в которых находилось 32 мужчины и отбуксировано на безопасный участок дороги.

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ru)

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за непогоды 31 населенный пункт остался без электроэнергии.

РБК-Украина писало, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги Штормовой ветер, 50 см снега и мороз до -16: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Новости Украины Днепропетровская областьснег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь