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У Дніпропетровській обл. через снігопади відключене світло, на дорогах затори

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 01:22
У Дніпропетровській обл. через снігопади відключене світло, на дорогах затори
Фото: місце події (dp.dsns.gov.ua)

Рятувальники допомагають водіям на дорогах

У Дніпропетровській області внаслідок ускладнення погодних умов у вигляді снігу та хуртовин сталося відключення електропостачання, на Криворізькому шосе утворився затор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що без електропостачання залишилися вісім населених пунктів - всього 5 637 абонентів. Аварійними бригадами електропостачальної компанії організовані відновлювальні роботи.

За інформацією ДП "Дніпропетровський облавтодор" на автошлях області працює 55 одиниць техніки, 55 чоловік.

Затримки руху транспорту не має, крім затору на трасі М-04, в районі Краснопілля.

О 19:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на Криворізькому шосе Чечелівського району утворився затор. Прибувши на місце пригоди рятувальники за допомогою тросу вилучили 15 одиниць техніки в яких знаходилось 32 чоловіка та відбуксовано на безпечну ділянку дороги.

Фото: місце події (dp.dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Одеській області через негоду 31 населений пункт залишився без електроенергії.

РБК-Україна писало, що в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

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