ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов

Новости » Общество     05.02.2020 - 13:49
В Одесской области из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шквальный ветер оборвал 11 линий электропередач

В Одесской области из-за непогоды 31 населенный пункт остался без электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщили в "Одессаоблэнерго", ночной шквальный ветер оборвал 11 линий электропередач мощностью 10 кВ, что привело к отключению электроэнергии в населенных пунктах.

"На данный момент над устранением работает 16 бригад и 17 единиц техники, возобновить подачу электроэнергии планируем до 15:00. Наше предприятие обеспечено всей техникой и запасами топлива", - заявил глава "Одессаоблэнерго" Дмитрий Григорьев.

Также он предупредил о возможных обрывах на линиях электропередач в связи с обледенением.

Напомним, РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, в ближайшие дни существенно ухудшится погода в Украине. Ожидается сильный снег (снежный покров местами может достичь 20 см, в горах - 40 см); сильный ветер - до 20 м/с (в горах - до 25 м/с) и метели. Кроме того, на дорогах возможные снежные заносы, в Карпатах ожидается сильный снег (снежный покров до 50 см).

Также сообщалось, что службы МВД готовы перекрывать движение автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Украине. По словам главы МВД Арсена Авакова, ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб.

ГСЧС рекомендует прекратить междугородние перевозки из-за ухудшения погоды В Киеве завтра ожидается до 10 см снега
Новости Украины ОдессаГидрометцентрОдессаобесточен
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь