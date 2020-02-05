В Одесской области из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Шквальный ветер оборвал 11 линий электропередач

В Одесской области из-за непогоды 31 населенный пункт остался без электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщили в "Одессаоблэнерго", ночной шквальный ветер оборвал 11 линий электропередач мощностью 10 кВ, что привело к отключению электроэнергии в населенных пунктах.

"На данный момент над устранением работает 16 бригад и 17 единиц техники, возобновить подачу электроэнергии планируем до 15:00. Наше предприятие обеспечено всей техникой и запасами топлива", - заявил глава "Одессаоблэнерго" Дмитрий Григорьев.

Также он предупредил о возможных обрывах на линиях электропередач в связи с обледенением.

Напомним, РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, в ближайшие дни существенно ухудшится погода в Украине. Ожидается сильный снег (снежный покров местами может достичь 20 см, в горах - 40 см); сильный ветер - до 20 м/с (в горах - до 25 м/с) и метели. Кроме того, на дорогах возможные снежные заносы, в Карпатах ожидается сильный снег (снежный покров до 50 см).

Также сообщалось, что службы МВД готовы перекрывать движение автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Украине. По словам главы МВД Арсена Авакова, ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб.