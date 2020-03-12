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"Днепропетровскгаз" зафиксировал 51 факт вмешательства в работу счетчиков

Новости » Энергетика     12.03.2020 - 11:32
"Днепропетровскгаз" зафиксировал 51 факт вмешательства в работу счетчиков
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В 2019 году специалистами компании было заменено 5011 непригодных счетчиков

В течение 2020 специалисты АО "Днепропетровскгаз", совместно с представителями ГП "Днепрстандартметрология" осуществили бесплатную поверку 2883 бытовых счетчиков газа. Из них 1763 приборов признали непригодными для дальнейшего использования из-за несоответствия измерительным характеристикам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основные причины, по которым счетчики газа считаются непригодными к дальнейшему использованию, это: изношенность механизмов и самовольные попытки вмешательства в заводскую конструкцию прибора, чтобы получить доступ к отсчетной системе и изменить показания. По состоянию на 1 марта специалисты АО "Днепропетровскгаз" зафиксировали 51 факт вмешательства в работу бытовых газовых счетчиков.

"Во время поверки мы обращаем внимание на наличие и целостность пломб, отсутствие механических повреждений на счетчике. Также фиксируем номер с прибора учета, год его выпуска, дату последней поверки и фактические показания. Счетчик - это точный прибор, если детали изнашиваются, показания могут быть ложными", - говорит начальник управления метрологии АО "Днепропетровскгаз" Константин Унгаров.

В пресс-службе также сообщили, что в течение 2019 специалистами АО "Днепропетровскгаз" было заменено 5011 непригодных счетчиков, которые отремонтировали по условиям заводов-изготовителей. В 2020 году на территории обслуживания АО "Днепропетровскгаз" поверки требуют 29,760 тысяч счетчиков. На это НКРЭКУ заложило в тариф на распределение природного газа почти 4,6 млн гривен.

"Напомним, периодическая поверка счетчиков газа проводится раз в 2, 5 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика и производителя, которые указаны в государственном реестре средств измерительной техники Украины", - говорится в сообщении.

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