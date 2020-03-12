"Дніпропетровськгаз" зафіксував 51 факт втручання у роботу лічильників

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У 2019 році фахівцями компанії було замінено 5011 непридатних лічильників

Протягом 2020 фахівці АТ "Дніпропетровськгаз", спільно з представниками ДП "Дніпростандартметрологія" здійснили безкоштовну перевірку 2883 побутових лічильників газу. З них 1763 приладів визнали непридатними для подальшого використання через невідповідності вимірювальним характеристиками. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основні причини, з яких лічильники газу вважаються непридатними до подальшого використання, це: зношеність механізмів і самовільні спроби втручання у заводську конструкцію приладу, щоб отримати доступ до відлікової системи і змінити свідчення. Станом на 1 березня фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" зафіксували 51 факт втручання в роботу побутових газових лічильників.

"Під час повірки ми звертаємо увагу на наявність і цілісність пломб, відсутність механічних пошкоджень на лічильнику. Також фіксуємо номер з приладу обліку, рік його випуску, дату останньої повірки і фактичні свідчення. Лічильник - це точний прилад, якщо деталі зношуються, показання можуть бути помилковими", - говорить начальник управління метрології АТ "Дніпропетровськгаз" Костянтин Унгаров.

У прес-службі також повідомили, що протягом 2019 фахівцями АТ "Дніпропетровськгаз" було замінено 5011 непридатних лічильників, які відремонтували за умовами заводів-виготовлювачів. У 2020 році на території обслуговування АТ "Дніпропетровськгаз" повірки вимагають 29,760 тисяч лічильників. На це НКРЕКП заклав у тариф на розподіл природного газу майже 4,6 млн гривень.

"Нагадаємо, періодична повірка лічильників газу проводиться раз на 2, 5 або 8 років, залежно від типу лічильника і виробника, що зазначені в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки України", - йдеться в повідомленні.