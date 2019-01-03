"Днепропетровскгаз" открыл четвертый Центр обслуживания клиентов

Фото: Центр обслуживания клиентов (пресс-служба)

Также для потребителей ПАО "Днепропетровскгаз" создано новое мобильное приложение 104 Mobile

28 декабря в городе Никополь начал работу новый Центр обслуживания клиентов ПАО "Днепропетровскгаз", который расположен по адресу ул. В. Емца, 51. Теперь более 55 тысяч потребителей природного газа из города и прилегающих районов смогут получать качественные консультации по любому вопросу, связанному с газоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Обслуживание в формате "открытое пространство" с автоматизированной электронной очередью и приветливыми операторами - вот что ожидает клиентов ПАО "Днепропетровскгаз", которые посетят новый Центр обслуживания. В Центре обслуживания клиенты получат возможность сразу же зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua. Кроме того, для потребителей ПАО "Днепропетровскгаз" создано новое мобильное приложение 104 Mobile. С его помощью через смартфон можно быстро и удобно передать показания счетчика и заплатить за газ онлайн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодня приоритетным в работе ПАО "Днепропетровскгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям. Итак, открытие Центра стало еще одним шагом на пути к качественно новым и более прозрачных отношениям между компанией и ее клиентами.

"Совершенствуя систему обслуживания, мы ориентируемся именно на потребителя и на его потребности. Наши специалисты в первую очередь стоят на защите прав и интересов клиентов и всегда готовы помочь им в решении вопросов", - рассказывает исполняющая обязанности начальника управления клиентского сервиса ПАО "Днепропетровскгаз" Ирина Федорянко.

Специалисты обладают универсальными навыками и могут проконсультировать клиента по вопросам учета газа, технического обслуживания сетей, сверки по оплате, переоформления лицевых счетов, льгот и субсидий, поверки счетчиков, реконструкции систем газоснабжения, присоединения к газовым сетям и многое другое.

"Новый Центр обслуживания клиентов расположен по адресу: г. Никополь, ул. В. Емца, 51 и работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, суббота с 8:00 до 15:45 без перерыва. Если же потребителю необходима срочная консультация в воскресенье, он может также воспользоваться услугами Контакт-центр компании по телефонам (056) 78-70-104, или (067) 00-90-104", - сообщили в пресс-службе.