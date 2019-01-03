"Дніпропетровськгаз" відкрив четвертий Центр обслуговування клієнтів

Фото: Центр обслуговування клієнтів (прес-служба)

Також для споживачів ПАТ "Дніпропетровськгаз" створений новий мобільний додаток 104 Mobile

28 грудня у місті Нікополь почав роботу новий Центр обслуговування клієнтів ПАТ "Дніпропетровськгаз", який розташований за адресою вул. В. Ємця, 51. Тепер понад 55 тисяч споживачів природного газу з міста і прилеглих районів зможуть отримувати якісні консультації з будь-якого питання, пов'язаного з газопостачанням. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Обслуговування у форматі "відкритий простір" з автоматизованою електронною чергою та привітними операторами - ось що чекає на клієнтів ПАТ "Дніпропетровськгаз", які відвідають новий Центр обслуговування. В Центрі обслуговування клієнти отримають можливість відразу ж зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Крім того, для споживачів ПАТ "Дніпропетровськгаз" створений новий мобільний додаток 104 Mobile. З його допомогою через смартфон можна швидко і зручно передати показання лічильника і заплатити за газ онлайн", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на сьогодні пріоритетним у роботі ПАТ "Дніпропетровськгаз" є розвиток клієнтського сервісу та сучасний комплексний підхід у наданні послуг споживачам. Отже, відкриття Центру стало ще одним кроком на шляху до якісно нових і більш прозорих відносин між компанією і її клієнтами.

"Удосконалюючи систему обслуговування, ми орієнтуємося саме на споживача та його потреби. Наші фахівці в першу чергу стоять на захисті прав і інтересів клієнтів і завжди готові допомогти їм у вирішенні питань", - розповідає виконуюча обов'язки начальника управління клієнтського сервісу ПАТ "Дніпропетровськгаз" Ірина Федорянко.

Фахівці володіють універсальними навичками і можуть проконсультувати клієнта з питань обліку газу, технічного обслуговування мереж, звірки з оплати, переоформлення особових рахунків, пільг та субсидій, повірки лічильників, реконструкції систем газопостачання, приєднання до газових мереж та багато іншого.

"Новий Центр обслуговування клієнтів розташований за адресою: р. Нікополь, вул. Ст. Ємця, 51 і працює з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 17.00, субота з 8:00 до 15:45 без перерви. Якщо ж споживачеві необхідна термінова консультація в неділю, він може також скористатися послугами Контакт-центр компанії за телефонами (056) 78-70-104, або (067) 00-90-104", - повідомили в прес-службі.