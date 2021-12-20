"Днепропетровскгаз": более 700 клиентов заказали реконструкцию системы газоснабжения

За 2021 год специалисты АО "Днепропетровскгаз" выполнили более 700 работ по реконструкции сетей газоснабжения. Заказчиками услуги стали как физические, так и юридические лица. Больше всего обращений было накануне отопительного сезона.

Чаще всего речь шла о замене устаревшего газового оборудования на новое и энергоэффективное, изменении его местоположения, установке современных измерительных приборов и замене узлов учета газа.

"Специалисты АО "Днепропетровскгаз" имеют не только все необходимые разрешительные документы, но и работают с современным специализированным оборудованием. Компания предоставляет комплексную услугу по реконструкции, позволяющую значительно сэкономить время и средства потребителей. Стоимость услуги не фиксирована и рассчитывается индивидуально для каждого клиента согласно разработанной и согласованной проектно-сметной документации", – говорит директор по капитальному строительству АО "Днепропетровскгаз" Максим Бойко.

В пресс-службе отметили, что реконструкция проводится в несколько этапов и предусматривает: подготовку технических условий, изготовление проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж/монтаж сети), проверку на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа.

"Для заказа этой услуги необходимо обратиться в 104.ua Клиентское пространство с соответствующим заявлением. Персональные менеджеры предоставят профессиональную консультацию по реконструкции, помогут индивидуально подобрать газовое оборудование, а также могут предложить пакетную замену газового оборудования (отопительных приборов и водонагревателей): комплексная услуга 8500 предусматривает проведение реконструкции и установку нового оборудования", - говорится в сообщении.

Услуга реконструкции системы газоснабжения может включать: изменение местоположения газового оборудования (счетчика, котла, колонки и т.п.), внутренних газовых сетей, замену газовых приборов или установку дополнительных. В компании напомнили, что самовольно вмешиваться в газовые сети категорически запрещено. Осуществлять реконструкцию должны исключительно специалисты, имеющие разрешение на выполнение газоопасных работ.