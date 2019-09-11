"Днепропетровскгаз": 20 теплоснабжающих предприятий могут не начать работу в отопительный сезон

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В области 20 предприятий теплокоммунэнергетики не включены в реестр ни одного поставщика природного газа

По состоянию на 10 сентября 2019 года в зоне лицензионной деятельности АО "Днепропетровскгаз" насчитывается 20 предприятий теплокоммунэнергетики, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Согласно законодательству АО "Днепропетровскгаз" не имеет права осуществлять транспортировку газа таким потребителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перечень производителей тепла, не включенных в Реестр ни одного поставщика природного газа:

• Теплосервис КП Вольногорского городского совета

• Днепровская ТЭЦ АО

• Днепротеплоэнерго Петриковкатеплоэнерго ГП КП

• ОСМД "Украинка"

• Теплосети КП КГС

• Днепротеплоэнерго Софиивкатеплоенерго ГП КП ДОР

• Желтоводсктеплосеть КП

• ДАР КП

• Кривбастеплоэнерго КП КГС

• Криворожтеплосеть КПТМ

• Коммунальщик КП

• Домоуправление 2 Гвардейской КЭЧ района

• Днепротеплоэнерго Перещепинотеплоэнерго ГП КП ДОР

• Днепротеплоэнерго Севертеплосеть ГП КП ДОР

• Новомосковсктеплоэнерго КП

• Шишкин-СЕРВИС ОК

• Факел КП КПЦРР

• Павлоградтеплоэнерго КП

• Комунсервис Межевской с / КП

• АВ Сервис Групп ООО

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручения на отключение потребителей, а газораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз"Виталий Косенко. - Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа ".

В пресс-службе отметили, что органы местного самоуправления, владельцы предприятий к началу отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортные и теплогенерирующих организации, обеспечивающие энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", - говорится в сообщении.

АО "Днепропетровскгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области, Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что в предыдущем отопительном сезоне в Кривом Роге 800 тыс. потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и вышли на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства.