"Дніпропетровськгаз": 20 теплопостачальних підприємств можуть не почати роботу в опалювальний сезон

В області 20 підприємств теплокомуненергетики не включені до реєстру ні одного постачальника природного газу
Станом на 10 вересня 2019 року в зоні ліцензійної діяльності АТ "Дніпропетровськгаз" налічується 20 підприємств теплокомуненергетики, які не включені до реєстру ні одного з постачальників природного газу. Відповідно до законодавства АТ "Дніпропетровськгаз" не має права здійснювати транспортування газу таким споживачам. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Перелік виробників тепла, не включених до Реєстру ні одного постачальника природного газу:
• Теплосервіс КП Вільногірської міської ради
• Дніпровська ТЕЦ АТ
• Дніпротеплоенерго Петриківкатеплоенерго ДП КП
• ОСББ "Українка"
• Тепломережі КП КГС
• Дніпротеплоенерго Софиивкатеплоенерго ДП КП ДОР
• Жовтоводськтепломережа КП
• ДАР КП
• Кривбастеплоенерго КП КГС
• КПТМ Криворіжтепломережа
• Комунальник КП
• Будинкоуправління 2 Гвардійської КЕЧ району
• Дніпротеплоенерго Перещепинетеплоенерго ДП КП ДОР
• Дніпротеплоенерго Пивничтепломережа ДП КП ДОР
• Новомосковськтеплоенерго КП
• Шишкін-СЕРВІС ОК
• Факел КП КПЦРР
• Павлоградтеплоенерго КП
• Комунсервис Межівський з / КП
• АВ Сервіс Груп ТОВ
"Внесені в минулому році зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу давати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ "Дніпропетровськгаз"Віталій Косенко - Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватися до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу ".
У прес-службі зазначили, що органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону повинні прийняти всі можливі заходи, щоб виробники тепла для потреб населення були включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу.
"Чинне нині законодавство не забороняє відключення споживачів газу протягом опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортні і теплогенеруючих організації, що забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня", - йдеться в повідомленні
АТ "Дніпропетровськгаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Раду національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчу влади.
"Минулого року Кабміном було видано розпорядження від 3 жовтня 2018 № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. В цьому році відповідних рішень уряду ще не прийнято", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі також нагадали, що в попередньому опалювальному сезоні в Кривому Розі 800 тис. споживачів тепла залишилися без опалення в кінці листопада і вийшли на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення вдалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства.