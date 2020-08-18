ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Днепропетровская и Харьковская области эффективнее всего использовали Дорожный фонд-2020

Киев, Вторник 18 августа 2020 13:32
Днепропетровская и Харьковская области эффективнее всего использовали Дорожный фонд-2020
Фото: ремонт дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Голик опубликовал рейтинг лучших и худших ОГА по использованию Дорожного фонда

В текущем году областные администрации получат 22 млрд грн из Дорожного фонда на ремонт областных и сельских дорог. Несмотря на наличие средств, многие областные государственные администрации дорогами не занимаются.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав статистику самых активных по ремонту дорог ОГА и аутсайдеров.

Таблица составлена по итогам 7 месяцев 2020 года. Из нее следует, что самыми эффективными себя показали Днепропетровская и Харьковская область, а лидерами антирейтинга стали Черновецкая, Черниговская, Тернопольская, Волынская и Закарпатская ОГА, которые за этот период использовали менее 70% полученных средств.

Днепропетровская и Харьковская области эффективнее всего использовали Дорожный фонд-2020

Среди аутсайдеров также Киев, получивший 687 млн грн на ремонт дорог, но их не использовавший.

"Расследователи, ищущие заговор при проведении торгов на ремонт дорог Укравтодором, на дороги ОГА внимания не обращают. Хотя 22 млрд в этом году - это больше, чем было у "Укравтодора" в прошлом на все трассы страны", - пишет Голик.

Кроме того, по его словам, на уровне ОГА нет единых квалификационных требований, жестких техзаданий, здесь более простые технологии ремонта, широкий доступ к тендерам всех компаний.

"Казалось бы - должна быть сумасшедшая конкуренция, денег в избытке, делать должны все дороги сразу, и это должно быть видно, в том числе, статистически. Но в реальности все не так", - констатирует Голик.

Голик убежден, работа областных администраций похожа на то, как еще недавно работал "Укравтодор", где каждая Служба автодорог области была государством в государстве.

напомним, ранее Голик показал, как выглядит полностью отремонтированная дорога Станица Луганская - Северодонецк.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкравтодорОбластная государственная администрациядорогиЮрий Голик
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь