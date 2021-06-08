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В Днепропетровской области задержали за взяточничество налоговика-антикоррупционера

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Днепропетровская область, Вторник 08 июня 2021 17:25
В Днепропетровской области задержали за взяточничество налоговика-антикоррупционера ГБР задержало налоговика за взятки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали начальника одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, который требовал взятки у предпринимателей. Чиновник угрожал внеплановыми проверками и немалыми штрафами.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В минувшую пятницу, 4 июня, во время получения очередного "платежа" налоговика задержали.

Госслужащий при задержании имел на руках 350 тысяч гривен, которые, вероятно, получил ранее от других предпринимателей. Вместе с этим проверятся возможная причастность к преступной схеме других налоговиков региона.

Задержанному сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Налоговику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным внесением залога в размере 4,5 млн гривен. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили судью, который брал взятки за неправосудные решения. Необходимым решение по делу судья требовал 2,5 тысячи долларов.

До этого судью Броварского суда приговорили к 6 годам за коррупцию.

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