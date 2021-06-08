У Дніпропетровській області затримали за хабарництво податківця-антикорупціонера

Правоохоронці затримали начальника одного із відділів управління з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби у Дніпропетровській області, який вимагав хабарі у підприємців. Посадовець погрожував позаплановими перевірками та чималими штрафами.

Минулої п'ятниці, 4 червня, під час одержання чергового "платежу" податківця затримали.

Держслужбовець при затримані мав на руках 350 тисяч гривень, які, ймовірно, отримав раніше від інших підприємців. Разом з цим перевіряться можлива причетність до злочинної схеми інших податківців регіону.

Затриманому повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Податківцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним внесенням застави у розмірі 4,5 млн гривень. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.