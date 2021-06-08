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У Дніпропетровській області затримали за хабарництво податківця-антикорупціонера

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Дніпропетровська область, Вівторок 08 червня 2021 17:25
У Дніпропетровській області затримали за хабарництво податківця-антикорупціонера ДБР затримало податківця за хабарі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали начальника одного із відділів управління з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби у Дніпропетровській області, який вимагав хабарі у підприємців. Посадовець погрожував позаплановими перевірками та чималими штрафами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Минулої п'ятниці, 4 червня, під час одержання чергового "платежу" податківця затримали.

Держслужбовець при затримані мав на руках 350 тисяч гривень, які, ймовірно, отримав раніше від інших підприємців. Разом з цим перевіряться можлива причетність до злочинної схеми інших податківців регіону.

Затриманому повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Податківцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним внесенням застави у розмірі 4,5 млн гривень. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили суддю, який брав хабарі за неправосудні рішення. За необхідне рішення у справі суддя вимагав 2,5 тисячі доларів.

До цього суддю Броварського суду засудили на 6 років за корупцію.

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