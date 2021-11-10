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Под Днепром огонь охватил кафе, магазин и ломбард

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Днепропетровская область, Среда 10 ноября 2021 11:13
Под Днепром огонь охватил кафе, магазин и ломбард Фото: под Днепром загорелись ломбард, кафе и магазин (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В среду утром, 10 ноября, в Днепропетровской области произошел масштабный пожар. Огонь охватил ломбард, кафе, магазин и секонд-хенд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

ЧП произошно в городе Каменское на бульваре Строителей. Сообщение на линию спасателей поступило в 07:46. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия.

Спасатели установили, что огнем охвачено 700 кв. м. общей площади зданий. Горели помещения ломбарда, магазина непродовольственных товаров, кафе и помещения секонд-хенда.

Фото: под Днепром горели здания кафе, магазина, ломбарда и секонд-хенда (dp.dsns.gov.ua)

К ликвидации возгорания были привлечены 8 единиц техники и 37 человек личного состава. Огонь был локализован в 08:49, а ликвидировали пожар в 10:21.

Отмечают, что на момент тушения пожара пострадавших и погибших не было.

Напомним, во вторник вечером, 9 ноября, в ночном клубе TrueMan в Одессе возник пожар. Он охватил 400 кв. м здания.

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