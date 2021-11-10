Под Днепром огонь охватил кафе, магазин и ломбард

В среду утром, 10 ноября, в Днепропетровской области произошел масштабный пожар. Огонь охватил ломбард, кафе, магазин и секонд-хенд.

ЧП произошно в городе Каменское на бульваре Строителей. Сообщение на линию спасателей поступило в 07:46. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия.

Спасатели установили, что огнем охвачено 700 кв. м. общей площади зданий. Горели помещения ломбарда, магазина непродовольственных товаров, кафе и помещения секонд-хенда.

Фото: под Днепром горели здания кафе, магазина, ломбарда и секонд-хенда (dp.dsns.gov.ua)

К ликвидации возгорания были привлечены 8 единиц техники и 37 человек личного состава. Огонь был локализован в 08:49, а ликвидировали пожар в 10:21.

Отмечают, что на момент тушения пожара пострадавших и погибших не было.