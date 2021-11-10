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В Одессе горит ночной клуб на пляже "Дельфин"

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Одесса, Среда 10 ноября 2021 06:40
В Одессе горит ночной клуб на пляже "Дельфин" Фото: в Одессе горит популярный ночной клуб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Во вторник вечером в ночном клубе TrueMan в Одессе возник пожар. Он охватил 400 кв. м здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Спасатели продолжают тушение, пострадавших нет.

"В эти минуты на пляже "Дельфин" горит популярный ночной клуб TrueMan… огонь охватил площадь около 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - сообщает издание в ночь на среду со ссылкой на пожарных.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 22:47.

На месте сейчас работают пожарные.

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