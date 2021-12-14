Под Днепром нашли тело военного. В убийстве подозревают его сослуживцев

Под Днепром в лесополосе нашли тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны его сослуживцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБ) "Холодный Яр".
Отмечается, что тело военного обнаружили 14 декабря возле села Вильне Новомосковского района Днепропетровской в лесополосе сотрудники Нацполиции. По предварительным данным, причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения.
Сообщается, что военный Л. служил в части А1302, которая расположена в этом районе. По факту гибели военнослужащего командование начало служебное расследование.
Впоследствии полиция задержала подозреваемых в убийстве. Ими оказались сослуживцы военного.
"Командование воинской части готово оказать содействие правоохранительным органам всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию для установления полной картины обстоятельств и событий", - уточняется в сообщении.
Напомним, в конце ноября в Донецкой области к 5 годам тюрьмы приговорили командира взвода 92-бригады. Он убил подчиненного, которого застал в алкогольном опьянении на позиции в зоне операции Объединенных сил.