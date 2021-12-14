Под Днепром нашли тело военного. В убийстве подозревают его сослуживцев

Отмечается, что тело военного обнаружили 14 декабря возле села Вильне Новомосковского района Днепропетровской в лесополосе сотрудники Нацполиции. По предварительным данным, причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения.

Сообщается, что военный Л. служил в части А1302, которая расположена в этом районе. По факту гибели военнослужащего командование начало служебное расследование.

Впоследствии полиция задержала подозреваемых в убийстве. Ими оказались сослуживцы военного.

"Командование воинской части готово оказать содействие правоохранительным органам всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию для установления полной картины обстоятельств и событий", - уточняется в сообщении.