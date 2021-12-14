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Под Днепром нашли тело военного. В убийстве подозревают его сослуживцев

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Днепр, Вторник 14 декабря 2021 20:13
Под Днепром нашли тело военного. В убийстве подозревают его сослуживцев Фото: под Днепром нашли убитого военного, подозревают сослуживцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Под Днепром в лесополосе нашли тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны его сослуживцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБ) "Холодный Яр".

Отмечается, что тело военного обнаружили 14 декабря возле села Вильне Новомосковского района Днепропетровской в лесополосе сотрудники Нацполиции. По предварительным данным, причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения.

Сообщается, что военный Л. служил в части А1302, которая расположена в этом районе. По факту гибели военнослужащего командование начало служебное расследование.

Впоследствии полиция задержала подозреваемых в убийстве. Ими оказались сослуживцы военного.

"Командование воинской части готово оказать содействие правоохранительным органам всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию для установления полной картины обстоятельств и событий", - уточняется в сообщении.

Напомним, в конце ноября в Донецкой области к 5 годам тюрьмы приговорили командира взвода 92-бригады. Он убил подчиненного, которого застал в алкогольном опьянении на позиции в зоне операции Объединенных сил.

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