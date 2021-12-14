Під Дніпром знайшли тіло військового. У вбивстві підозрюють його товаришів по службі

Під Дніпром у лісосмузі знайшли тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві затримані його товариші по службі.

Зазначається, що тіло військового виявили 14 грудня біля села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської в лісосмузі співробітники Нацполіції. За попередніми даними, причиною смерті стали тяжкі тілесні ушкодження.

Повідомляється, що військовий Л.служив в частині А1302, яка розташована в цьому районі. За фактом загибелі військовослужбовця командування почало службове розслідування.

Згодом поліція затримала підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися товариші по службі військового.

"Командування військової частини готове посприяти правоохоронним органам всебічному і неупередженому досудовому розслідуванню для встановлення повної картини обставин і подій", - уточнюється в повідомленні.