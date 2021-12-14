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Під Дніпром знайшли тіло військового. У вбивстві підозрюють його товаришів по службі

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Дніпро, Вівторок 14 грудня 2021 20:13
Під Дніпром знайшли тіло військового. У вбивстві підозрюють його товаришів по службі Фото: під Дніпром знайшли вбитого військового, підозрюють товаришів по службі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Під Дніпром у лісосмузі знайшли тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві затримані його товариші по службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-ю окрему механізовану бригаду (ОМБ) "Холодний Яр".

Зазначається, що тіло військового виявили 14 грудня біля села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської в лісосмузі співробітники Нацполіції. За попередніми даними, причиною смерті стали тяжкі тілесні ушкодження.

Повідомляється, що військовий Л.служив в частині А1302, яка розташована в цьому районі. За фактом загибелі військовослужбовця командування почало службове розслідування.

Згодом поліція затримала підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися товариші по службі військового.

"Командування військової частини готове посприяти правоохоронним органам всебічному і неупередженому досудовому розслідуванню для встановлення повної картини обставин і подій", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці листопада у Донецькій області до 5 років в'язниці засудили командира взводу 92-бригади. Він убив підлеглого, якого застав в алкогольному сп'янінні на позиції в зоні операції Об'єднаних си

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