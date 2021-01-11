"Днепрогаз": Регулятор утвердил план развития компании на 2021 год

Газовая труба (kmu.gov.ua)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила общий объем финансирования мероприятий Плана развития газораспределительной системы АО "Днепрогаз" в 2021 году на уровне 79 млн гривен. Около 40% средств будет потрачено на техническое переоснащение газовых сетей Днепра и Днепровского района.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"В рамках Плана развития 2021 года, утвержденного Постановлением НКРЭКУ № 2790 от 30.12.2020 года, АО "Днепрогаз" направит почти 31 млн гривен на обеспечение безаварийного и бесперебойного функционирования системы газоснабжения Днепра. Остальные средства будут использованы для приобретения природного газа для покрытия производственно-технологических расходов, модернизации автомобильного парка и спецтехники, а также закупку оборудования для работы производственных подразделений компании", - говорится в сообщении.

С целью модернизации газораспределительной системы специалисты компании в течение года должны осуществить капитальный ремонт части газопровода среднего давления, а также провести реконструкцию более 3 км газопроводов, заменить 32 газорегулирующие пункты, построить 3 новые станции катодной защиты газопроводов и реконструировать 28 существующих станций электро-химической защиты газопроводов.

"Капитальные ремонты, реконструкцию и модернизацию газораспределительной системы наша компания осуществляет за счет тарифа на распределение голубого топлива. Размер тарифа определяется государственным регулятором, - объясняет технический директор "Днепрогаза" Юрий Безпрозваный. - Кроме этого, из средств тарифной выручки на предприятии также выплачивается заработная плата, налоги, обеспечивается обслуживание потребителей, круглосуточная работа аварийной службы "104", установка, замена и поверка счетчиков ".

В компании напомнили, что с 1 января 2021 года тариф на доставку газа в Днепре установлен в размере 93 копеек за 1 кубометр газа (без НДС).

"Однако установленный тариф значительно ниже экономически обоснованного уровня и в полной мере не обеспечивает функционирование аварийно-диспетчерской службы, своевременное выполнение необходимых ремонтных работ, модернизацию и регулярное комплексное обследование газовых сетей. По подсчетам специалистов, в прошлом году тариф на доставку газа для АО "Днепрогаз" покрывал расходы на обеспечение надежной эксплуатации газораспределительных сетей лишь на 76%", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что в 2020 году в рамках Плана развития АО "Днепрогаз" в Днепре и Днепровском районе было заменено около 1,2 км устаревших стальных газопроводов на полиэтиленовые, модернизировано оборудование 5 ГРП и установлено 9 современных ШРП, выполнен капитальный ремонт 24 анодных заземлителей, построенна новая станция катодной защиты газопроводов, заменены 12 задвижек в газовых колодцах и более 250 кранов на газопроводах-вводах в жилые дома, установлено 56 сигнализаторов аварийного давления.