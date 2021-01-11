"Дніпрогаз": Регулятор затвердив план розвитку компанії на 2021 рік

Газова труба (kmu.gov.ua)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила загальний обсяг фінансування заходів Плану розвитку газорозподільної системи АТ "Дніпрогаз" у 2021 році на рівні 79 млн гривень. Близько 40% коштів буде витрачено на технічне переоснащення газових мереж Дніпра та Дніпровського району.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"В рамках Плану розвитку 2021 року, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2790 від 30.12.2020 року, АТ "Дніпрогаз" спрямує майже 31 млн гривень на забезпечення безаварійного та безперебійного функціонування системи газопостачання Дніпра. Інші кошти будуть використані для придбання природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат, модернізації автомобільного парку і спецтехніки, а також закупівлю обладнання для роботи виробничих підрозділів компанії", - йдеться у повідомленні.

З метою модернізації газорозподільної системи фахівці компанії протягом року повинні здійснити капітальний ремонт частини газопроводу середнього тиску, а також провести реконструкцію більше 3 км газопроводів, замінити 32 газорегулюючі пункти, побудувати 3 нові станції катодного захисту газопроводів і реконструювати 28 існуючих станцій електро-хімічного захисту газопроводів

"Капітальні ремонти, реконструкцію і модернізацію газорозподільної системи наша компанія здійснює за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива. Розмір тарифу визначається державним регулятором, - пояснює технічний директор "Дніпрогазу" Юрій Безпрозваний. - Крім цього, з коштів тарифної виручки на підприємстві також виплачується заробітна плата, податки, забезпечується обслуговування споживачів, цілодобова робота аварійної служби "104", установка, заміна та повірка лічильників ".

У компанії нагадали, що з 1 січня 2021 року тариф на доставку газу в Дніпрі встановлений у розмірі 93 копійок за 1 кубометр газу (без ПДВ).

"Однак встановлений тариф значно нижче економічно обґрунтованого рівня і в повній мірі не забезпечує функціонування аварійно-диспетчерської служби, своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт, модернізацію і регулярне комплексне обстеження газових мереж. За підрахунками фахівців, минулого року тариф на доставку газу для АТ "Дніпрогаз" покривав витрати на забезпечення надійної експлуатації газорозподільних мереж лише на 76%", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії нагадали, що в 2020 році в рамках Плану розвитку АТ "Дніпрогаз" у Дніпрі та Дніпровському районі було замінено близько 1,2 км застарілих сталевих газопроводів на поліетиленові, модернізовано обладнання 5 ГРП і встановлено 9 сучасних ШРП, виконано капітальний ремонт 24 анодних заземлювачів, побудована нова станція катодного захисту газопроводів, замінено 12 засувок у газових колодязях і більше 250 кранів на газопроводах-вводах у житлові будинки, встановлено 56 сигналізаторів аварійного тиску