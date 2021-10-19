"Днепрогаз" подготовил газораспределительную систему к отопительному сезону

В 2021 году АО "Днепрогаз" направило 13,2 млн гривен на обеспечение устойчивой и безаварийной работы системы газоснабжения Днепра и Днепровского района во время осенне-зимнего периода.

Для повышения уровня безопасности и надежного газоснабжения клиентов с начала года специалисты "Днепрогаза" модернизировали и реконструировали около 1 км устаревших стальных газопроводов, провели реконструкцию 2 ГРП с полной заменой оборудования. Также сотрудники компании модернизировали 12 ШГРП, заменили 10 задвижек в газовых колодцах и более 250 кранов на газопроводах-вводах в жилые дома, выполнили капитальный ремонт и модернизацию 28 станций катодной защиты газопроводов.

"С каждым годом растет количество сетей, требующих ремонта. На территории лицензионной деятельности нашей компании 64% газопроводов эксплуатируются уже более 30 лет. Именно поэтому своевременная модернизация и реконструкция всех составляющих ГРМ является важным этапом в подготовке к новому отопительному сезону, – комментирует и. о. технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко. – Специалисты нашей компании продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям".

По словам пресс-службы, все средства, поступающие от днепрян в виде платы за доставку газа, направляются на содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе, полноценную работу аварийно-диспетчерской службы "104". Так, с начала года работниками АДС было обработано около 12 тысяч вызовов от потребителей, из которых 8 тысяч касались имеющихся утечек газа из газопроводов.