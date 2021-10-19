"Дніпрогаз" підготував газорозподільну систему до опалювального сезону

У 2021 році АТ "Дніпрогаз" спрямувало 13,2 млн гривень на забезпечення сталої та безаварійної роботи системи газопостачання Дніпра та Дніпровського району під час осінньо-зимового періоду.

Для підвищення рівня безпеки та надійного газопостачання клієнтів з початку року фахівці "Дніпрогазу" модернізували та реконструювали близько 1 км застарілих сталевих газопроводів, провели реконструкцію 2 ГРП з повною заміною обладнання. Також співробітники компанії модернізували 12 ШГРП, замінили 10 засувок у газових колодязях та більше 250 кранів на газопроводах-вводах у житлові будинки, виконали капітальний ремонт та модернізацію 28 станцій катодного захисту газопроводів.

"З кожним роком зростає кількість мереж, що потребують ремонту. На території ліцензійної діяльності нашої компанії 64% газопроводів експлуатуються вже більше 30 років. Саме тому вчасна модернізація та реконструкція всіх складових ГРМ є важливим етапом у підготовці до нового опалювального сезону, – коментує в.о. технічного директора АТ "Дніпрогаз" Сергій Матієнко. – Фахівці нашої компанії продовжують проводити комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам".

За словами прес-служби, усі кошти, що надходять від дніпрян у вигляді плати за доставку газу, спрямовуються на утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі, повноцінну роботу аварійно-диспетчерської служби "104". Так, з початку року працівниками АДС було опрацьовано близько 12 тисяч викликів від споживачів, з яких 8 тисяч стосувались наявних витоків газу з газопроводів.