UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре заявили о решении проблемы с эвакуацией харьковского экопарка

Фото: последствия обстрела экопарка в марте (facebook.com/FeldmanEcopark)
Автор: Артем Горовенко

Проблема с эвакуацией животных из харьковского экопарка решена. На данный момент деталей нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.

"Вопрос с эвакуацией животных из экопарка в Харькове решен. Все под контролем", - отметил он.

Напомним, ранее владелец экопарка Александр Фельдман заявил, что в результате обстрелов экопарк практически полностью разрушен, и рассматривался вариант усыпления крупных хищников, поскольку при дальнейшем повреждении вольеров они могли бы в панике пойти в сторону Харькова или ближайших поселков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковДнепрВойна России против Украины