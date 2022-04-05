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У Дніпрі заявили про вирішення проблеми з евакуацією харківського екопарку

Фото: наслідки обстрілу екопарку в березні (facebook.com/FeldmanEcopark)
Автор: Артем Горовенко

Проблема з евакуацією тварин з харківського екопарку вирішена. На даний момент деталей немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.

"Питання з евакуацією тварин з екопарку в Харкові вирішене. Все під контролем", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше власник екопарку Олександр Фельдман заявив, що в результаті обстрілів екопарк практично повністю зруйнований, і розглядався варіант усипляння великих хижаків, оскільки при подальшому пошкодженні вольєрів вони могли б в паніці піти в бік Харкова або найближчих селищ.

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ХарківДніпроВійна Росії проти України