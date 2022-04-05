В Днепре заявили о решении проблемы с эвакуацией харьковского экопарка

Проблема с эвакуацией животных из харьковского экопарка решена. На данный момент деталей нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.

"Вопрос с эвакуацией животных из экопарка в Харькове решен. Все под контролем", - отметил он.

Напомним, ранее владелец экопарка Александр Фельдман заявил, что в результате обстрелов экопарк практически полностью разрушен, и рассматривался вариант усыпления крупных хищников, поскольку при дальнейшем повреждении вольеров они могли бы в панике пойти в сторону Харькова или ближайших поселков.

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