У Дніпрі заявили про вирішення проблеми з евакуацією харківського екопарку
Фото: наслідки обстрілу екопарку в березні (facebook.com/FeldmanEcopark)
Проблема з евакуацією тварин з харківського екопарку вирішена. На даний момент деталей немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.
"Питання з евакуацією тварин з екопарку в Харкові вирішене. Все під контролем", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше власник екопарку Олександр Фельдман заявив, що в результаті обстрілів екопарк практично повністю зруйнований, і розглядався варіант усипляння великих хижаків, оскільки при подальшому пошкодженні вольєрів вони могли б в паніці піти в бік Харкова або найближчих селищ.
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