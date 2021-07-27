В Днепре завершилась реконструкция старейшей гимназии

"Готова к открытию старейшая гимназия Днепра - №33. Учреждение изменилось. В частности, перепланировали столовую. Ее расширили и сделали двухуровневой. Обеденный зал теперь сможет разместить в полтора раза больше детей - почти 250 юношей и девушек", - рассказал Резниченко.

По информации Днепропетровской ОГА, реконструкция учебного заведения была глобальной. В гимназии сделано все: от двухэтажного пищеблока до школьного двора. От гимназии старыми остались только стены и перекрытия.

Везде обустроены яркие акценты - тематические фотообои, панно, разноцветные стены. Сейчас завершают расставлять мебель и оборудование.

Наибольшие изменения произошли в столовой. Пищеблок сделали двухэтажным: в подвальном помещении - кладовки для хранения продуктов, мясной и рыбный цех. Между этажами установили грузовой лифт, который будет доставлять продукты из кладовок на кухню.