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В Днепре завершилась реконструкция старейшей гимназии

Автор: Наталия Гурковская

В Днепре завершилась реконструкция гимназии №33, которая считается самой старой в городе. Учреждение полностью обновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Готова к открытию старейшая гимназия Днепра - №33. Учреждение изменилось. В частности, перепланировали столовую. Ее расширили и сделали двухуровневой. Обеденный зал теперь сможет разместить в полтора раза больше детей - почти 250 юношей и девушек", - рассказал Резниченко.

По информации Днепропетровской ОГА, реконструкция учебного заведения была глобальной. В гимназии сделано все: от двухэтажного пищеблока до школьного двора. От гимназии старыми остались только стены и перекрытия.

Везде обустроены яркие акценты - тематические фотообои, панно, разноцветные стены. Сейчас завершают расставлять мебель и оборудование.

Наибольшие изменения произошли в столовой. Пищеблок сделали двухэтажным: в подвальном помещении - кладовки для хранения продуктов, мясной и рыбный цех. Между этажами установили грузовой лифт, который будет доставлять продукты из кладовок на кухню.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области завершилось строительство еще одной амбулатории.

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Большая стройка